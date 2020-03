Kultuuriportaali koroonaleevendus | Georges Melies' 1902. aasta ulmefilm "Reis Kuule"

Sarnaselt vendadede Lumiere'de rongisõiduklipiga, mida peetakse üldse üheks esimeseks filmist, on Georges Melies' "Reis Kuule" ("Le Voyage dans la Lune") üks linateos, millest üksikuid kaadreid või klippe on näinud ka need, kes sellest filmist mitte midagi ei tee. Ilma selle 13-minutilise satiirilise ulmeveidruseta oleks kinokunst ilmselt täiesti teistsugune.

"Reis Kuule" stsenaariumi autoriteks olid Georges Melies ja tema vend Gaston Melies, kes koos filmi ka lavastasid. Filmis on kasutatud motiive kahest teosest - Jules Verne'i "Maast Kuule" ("De la Terre à la Lune") ja H. G. Wellsi "Esimesed inimesed Kuul" ("The First Men in the Moon").

Melies' "Reisi Kuule" peetakse üheks esimeseks ulmefilmiks, samuti on filmis ka animeeritud katkendeid, mistõttu peetakse seda ka üheks esimseks n-ö animafilmiks. Lisaks mustvalgele koopiale leidub filmist ka käsitsi värvitud versioone.