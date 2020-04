Kultuuriportaali koroonaleevendus | Marianne Kõrveri lühidokk "Saare võimalikkusest"

Ühe valgustatud või uskliku inimese ülesanne siin maailmas on olla nagu üksik saar keset mädasood. Mitte luua uusi saari, vaid lihtsalt olla see üks saar. Minut minuti, tund tunni haaval lihtsalt olemas olla. Nende jaoks, kellel võib äkki mingil hetkel seda tõestust vaja minna. Tõestust sellest, et see saar on olemas. Et saare võimalikkus on olemas. See on lugu Ruhnu pastor Harry-Johannes Reinust, palvetest külmas inimtühjas kirikus, teda kuulavatest inglitest ja hingesaare võimalikkusest ühe väikese geograafilise saare peal.

Režissöör ja stsenarist Marinne Kõrver, operaator Mart Taniel, helilooja Lauri-Dag Tüür, esilinastus 2012. aasta detsembris ETV-s.