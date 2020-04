Kultuuriportaali koroonaleevendus | Marianne Kõrveri dokumentaalfilm "Tõnu Kõrvits. Lageda laulud"

Kui esmapilgul võib tunduda, et helilooja Tõnu Kõrvitsa dokumentaalfilm võiks olla klassikalist muusikat arvestades akadeemiline ja kuiv, siis reaalsus on vastupidine. Marianne Kõrver laseb Kõrvitsa muusikast rääkida ka lapsepõlvesõpradel ja tuttavatel, kes igapäevaselt klassikalises muusikas ei tegutse, andes seeläbi filmile juurde inimliku mõõtme. Kõik see on kokku põimitud maaliliste looduskaadritega.

Viiendat kümnendit kõndiv Tõnu Kõrvits on helilooja, kes end kergesti ei ava. Kuigi ta on üks mängitumaid Eesti heliloojaid, eelistab Tõnu inimesena jääda alati pigem varju. Tema isikut ja muusikat kannab saladus, millest osasaamine on mõeldud neile, kes vaatavad sõnade taha, unustavad end kuulama ning lasevad Tõnu loodud helidel end kaasa viia müstilisele ja poeetilisele teekonnale, mille lõppedes on kõigis midagi muutunud.

Film on oma nime saanud Tõnu samanimelisest kooritsüklist, mille aluseks on Emily Brontë pea gootilikult tume poeesia, mis kannab endas õrnu looduskujunditesse tõlgitud hingeseisundeid. "Lageda laulud", mis on olnud Amazoni edetabelis enimmüüdud klassikaplaat, on ühtlasi ka filmi nii muusikaliseks kui ka sisuliseks keskmeks. See on film heliloojast, tema muusikast ning inimestest, keda see muusika sügavalt puudutab.

Muusikalisel rännakul Tõnu Kõrvitsa "Lageda lauludega" osalevad Doris Kareva, Tõnis Kõrvits, Mark Raidpere, Kersti Kaljulaid, Gunnar Männik, Rein Ränk, Tiit Käit, Virve Liitvee. Režissöör-operaator-stsenarist Marianne Kõrver, helirežissöör Lauri-Dag Tüür, stsenaariumi konsultant Ülo Krigul.