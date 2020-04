Kultuuriportaali koroonaleevendus | Ülo Pikkovi lühianimatsioon "Keha mälu"

Režissöör Ülo Pikkovi 2011. aastal ilmunud dokumentaalne lühianimatsioon "Keha mälu" pälvis küll Kultuurkapitalilt aasta animafilmi tunnustuse, kuid eriti suur edu saatis filmi just välisfestvalidel. Aastate jooksul on "Keha mälu" osalenud pea sajakonnal festivalil, nende hulgas näiteks DokLeipzig, Riia filmifestival ning CPH:DOX festival.