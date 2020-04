Kultuuriportaali koroonaleevendus | Sulev Keeduse mängufilm "Georgica"

Sulev Keeduse 1998. aastal valminud "Georgica" pole kindlasti lihtne film, pigem on see isegi Keeduse filmograafias üks allegoorsemaid ja mitmekihilisemaid. Seejuures on "Georgica" filmimaailm täiesti ainulaadne, kohati isegi postapokalüptiline ning ulmeline, mis annab sellele sügavale arthouse draamale hoopis teise varjundi.

Lugu vaikivast Poisist, kes saadetakse saar-polügoonile endise koloniaalmisjonäri Jakubi juurde ravile. Jakub on saarel ainuke tsiviilelanik, kes peab öiste pommirünnakute ajal vaatlusi tegema ja tulemused telefoni teel staapi raporteerima. Vaatlustorn asub varemeis kiriku tornis, mille Jakub on kohandanud silo tegemiseks.

Misjonär sõtkub tornis silo, koori all kirikus on mesitarud, koori peal orel, mille taga Jakub koraale laulab ja Poiss lõõtsa tallab. Kodus, vanas lennukiangaaris tõlgib Jakub Vergiliuse "Georgicat" ladina keelest suahiili keelde, et siis see raamat ükskord Aafrikasse masaide juurde toimetada.

Režissöör Sulev Keedus, stsenaristid Madis Kõiv ja Sulev Keedus, operaator Rein Kotov, kunstnik Ronald Kolmann, kostüümikunstnikud Ene-Liis Semper ja Maret Kukkur, helilooja Ariel Lagle, helirežissöör Mart Otsa. Osades Evald Aavik, Mait Merekülski ja Ülle Toming.