1997. aastal valmis režissöör Hardi Volmeri teine täispikk mängufilm "Minu Leninid", mida saatis eriti suur edu just välisfestivalidel. Väiksemate filmifestivalide kõrval osales "Minu Leninid" isegi Karlovy Vary filmifestivali East of The West võistlusprogrammis.