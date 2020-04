Kultuuriportaali koroonaleevendus | Ants Tammiku dokumentaalfilm "Maran"

Eesti kultuuritegelaste portreefilmide sarjas on mitmeid tuntuid ja hinnatud filme, kuid on ka neid, mis on põhjendamatult tähelepanuta jäänud. Lootustandva Eesti loodusfilmitegija Ants Tammiku portreedokk Rein Maranist väärib kindlasti vaatamist, eriti praegu, kui inimesed peavad suure osa ajast toas veetma. Kosutav ja lootustandev jalutuskäik looduses, vähemalt läbi ekraani.

Rein Maran on Eesti filmi suurmees, kelle elutööks on mahukas ja unikaalne loodusfilmide kogu. Ligi poolesaja loodusteemalise filmi autorina on ta tundliku operaatorisilmaga jäädvustanud hindamatut filmimaterjali. Kõige selle kõrval noori filmitegijaid õpetades on tema panus Eesti kultuuriloole suurem, kui seda keegi suudab hoomata. Saame aimu Rein Marani elufilosoofiast ja käime temale armsaks saanud võttekohtades.

Režissöör ja operaator Ants Tammik, produtsent Getter Vahar, helilooja Aivar Surva, helirežissöör Kauri Lemberg. "Maran" esilinastus 2018. aastal Raplas kultuurifestivalil Särin.