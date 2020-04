Kultuuriportaali koroonaleevendus | Janno Põldma ja Heiki Ernitsa lühianimatsioon "Kontsert Porgandipirukale"

Janno Põldma ja Heiki Ernitsa tandem on tuntud enim tänu Lotte-lugudele, kuid see ei tähenda, et nad poleks ühiselt teinud ka väiksemaid ning pöörasemaid projekte. Aasta pärast "Lepatriinude jõulude" valmimist jõudis vaatajate ette muusikaline lühianimatsioon "Kontsert Porgandipirukale", mida saab kultuuriportaali vaadata kuni 17. aprillini.