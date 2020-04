Kultuuriportaali koroonaleevendus | Tanel Toomi Oscarile nomineeritud lühifilm "Pihtimus"

Režissöör Tanel Toom, kelle käe all valmis 2019. aastal Tammsaare "Tõe ja õiguse" ekraniseering, pälvis suurema tähelepanu juba 2010. aastal, kui tema Briti rahvusliku filmi- ja telekooli magistritööna tehtud lühifilm "Pihtimus" ("The Confession") oli nomineeritud parima lühifilmi Oscarile. Tänaseks on hinnatud lühifilm ka veebis tasuta üleval.