Kultuuriportaali koroonaleevendus | Peeter Simmi dokumentaalfilm "Rein Taagepera - kahemõtteline Eesti"

Kui Peeter Simmi uue mängufilmi "Vee peal" ilmumiseni läheb veel veidi aega ning võib isegi juhtuda, et filmi esilinastus lükatakse 2021. aastasse, on igati kohane vaadata režissööri kõige värskemat dokumentaalfilmi. Portreefilmide sarjas valmis 2019. aastal "Rein Taagepera - kahemõtteline Eesti", mille stsenarist on poliitik Trivimi Velliste.