Kultuuriportaali koroonaleevendus | Rein Marani loodusfilm "Tavaline rästik"

Esimene loodusfilm, mida oma lapsepõlvest mäletan, on just Rein Marani "Tavaline rästik". Tol ajal oli raske midagi kõhedamat välja mõelda, sest taustal kõlav muusika ja müstiline õhtustik pugesid ikka eriti tugevalt naha vahele. Praegu filmi üle vaadates tundub, et film pole aja jooksul grammigi oma väärtusest kaotanud.