Kultuuriportaali koroonaleevendus | Martin Scorsese lühifilm "The Big Shave" 1967. aastast

Martin Scorsese karjääri jäävad alatiseks defineerima "Taxi Driver" ja "Goodfellas", kuid seda ootamatum on, et vaid paar aastat enne laiemat filmikarjääri tõi ta vaatajate ette allegoorse õudusloo "The Big Shave". Ma ei tea, kas Oskar Lehemaa "Karv" on Scorsesest inspiratsiooni saanud, aga mingi mõtteline sild on nende kahe filmi vahel küll.