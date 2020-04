Kultuuriportaali koroonaleevendus | Peep Puksi lühidokumentaalfilm "Partii"

Tinglikult võib Peep Puksi 1987. aastal valminud lühifilmi "Partii" nimetada dokumentaaliks, kuid tegelikult on see ikkagi abstraktne kultuurilooline jäädvustus, mis mõjub rohkem kui ambient-sissevaade tuntud kultuuritegelaste mõttemaailma. "Partii" puhul võib näha isegi mõttelist ühisosa Ingmar Bergmani legendaarse "Seitsmenda pitseriga".

Käimas on juba 35 aastat järjest kord kuus toimuv välkmale turniir, milles osalevad Eesti tuntud kultuuritegelased. Mängus ei ole muud mõtet kui mäng ise. Kõrvaltvaatajale on üks või teine harrastus naljakas, harrastajale endale sageli tõsisem kui põhitöö ise. Töö on sund, mäng vabadus. Film kui kultuurilooline dokument, milles on jäädvustatud tuntud inimesed situatsioonis, mis üldsusele tundmatu.

Režissöör Peep Puks, stsenarist Paavo Kivine, operaator Ago Ruus, monteerija Kaie-Ene Rääk, toimetaja Jüri Škubel. Film esilinastus 1987. aastal kinos Sõprus.