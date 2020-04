Kultuuriportaali koroonaleevendus | Madis Ligema lühidokumentaal "Sääskedest ja inimestest"

Suvi pole enam kaugel ning on viimane aeg meelde tuletada kõik suvised mõnud ja valud. Üks neist on kindlasti pinisev õudus ehk sääsed, mille võttis "Eesti lugude" sarjas ilmunud lühidokumentaalis "Sääskedest ja inimestest" suurepäraselt kokku Madis Ligema.

Mõtterännak Eesti loodusest ja selle niiskest pinnasest sündinud väikeste ning suurte isendite maailma. Sääsk on positsioneerinud ennast kõige väiksemate elusolendite etaloniks, inimene aga kõige olulisemaks. Film vaatleb sääskede ja inimeste vahelist sümbioosi, arutledes meie rolli üle siin planeedil. Oletame, et sääsk ei ole teadlik surmast, siis kas ta on õnnelikum kui inimene?

Režissöör Madis Ligema, operaatorid Taavi Arus, Aleksandr Heifets, Veljo Runnel, Atte Hendrikson, monteerijad Moonika Põdersalu, Madis Ligema, produtsendid Madis Ligema, Aleksandr Heifets.