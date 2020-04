Kultuuriportaali koroonaleevendus | Taavi Aruse lühidokumentaal "Õllerevolutsioon"

Taavi Arus võttis Eesti käsitööõllenduse esimesed sammud 2015. aastal hästi kokku lühidokumentaalis "Õllerevolutsioon". Viimase paari aastaga on küll olukord käsitööõllede maastikul kardinaalselt muutunud, mitmed tegijad on pildilt kadunud ning kümneid on juurde tulnud, kuid laiemad piirjooned on samaks jäänud.

Käsitööõlu, microbrewery, väikepruulikoda, IPA, IBU, mustlaspruul, pinna- ja järelkääritus – see on vaid väike valik märksõnu, mida võib viimase paari aasta jooksul tõsisemate õllehuviliste hulgas üha sagedamini kuulda. Hetkel hõlmavad alla paari protsendi koguturust uued väikepruulikojad ja nendega seonduv on huviliste keelel ning ka laiemas meedias sedavõrd sagedased teemad, et tekib õigustatud küsimus: millega on tegemist?

"Õllerevolutsioon" ei anna küll otseseid vastuseid, ent pakub ülevaadet käsitööõlle tootjatest, müüjatest ja tarbijatest Eestis 2015. aastal. Režissöör-operaator-monteerija Taavi Arus, toimetaja Jüri Muttika, heli Ann Reimann, tõlked Vladimir Kljain, produtsent Kalle Konrad.