Pole ilmselt palju Eesti kultuuritegelasi, kellest oleks tehtud mitu portreefilmi, aga üks selline erandlik näide on just vitraažikunstnik Dolores Hoffmann. 1992. aastal valmis Dorian Supini käe all temast lühidokumentaal "Aaria", hetkel vahendame aga värskemat, 2019. aastal vaatajate ette jõudnud Kullar Viimse dokfilmi "Jagatud valgus".