Kultuuriportaali koroonaleevendus | Eeva Mägi lühidokumentaalfilm "Lembri Uudu"

Kõigist viimastel aastatel "Eesti lugudest" läbi käinud režissööridest on just Eeva Mägi seda lühidokumentaalide sarja enim reforminud. Tema 2017. aastal valminud "Lembri Uudu" on pöörane kunstdokumentaal, mis on täiesti jabur ja jantlik, vaatamata sellele, et teemaks on tegelikult surm.