Kultuuriportaali koroonaleevendus | Raimo Jõeranna dokumentaalfilm "Peep Puksi lugu"

Filmitegija Peep Puks tähistab 17. märtsil oma 80. sünnipäeva ning sel puhul on igati sobiv tõsta esile Raimo Jõeranna portreefilm "Peep Puksi lugu", mis heidab pilgu legendaarse dokumentalisti ellu ja uurib ka tema loomingut.

Portreefim vanast filmitegijast, kes vaatab tagasi kadunud ajale, filmidele, mis teda saatnud, ja kaaslastele, kelleta poleks seda kõike olnud. See on üks tahk Eesti esimese sõjajärgse põlvkonna loost ja omapärase eesti dokumentaalfilmi sünnilugu. Film elust, mälust ja kultuuri katkematusest. Peep Puks on teinud režissöörina 61 tõsielufilmi ja autorina ligi 40 telesaadet.

Režissöör-stsenarist Raimo Jõerand, operaator Manfred Vainokivi, helirežissöör Tanel Kadalipp, monteerijad Raimo Jõerand ja Kersti Miilen.