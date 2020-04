Kultuuriportaali koroonaleevendus | Arvo Iho muusikaline mängufilm "Milarepa laulud"

Režissöör Arvo Iho pälvis 1985. aastal küll suure tähelepanu filmiga "Naerata ometi!", kuid see ei tähenda, et ta poleks pärast seda võtnud ette ka alternatiivsemaid projekte. 1989. aastal valmis muusikaline mängufilm "Milarepa laulud", mida saadab Sven Grünbergi muusika ning mille aluseks on 11. sajandi budismiõpetaja looming.