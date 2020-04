Kultuuriportaali koroonaleevendus | Martin McDonagh lühifilm "Six Shooter"

Režissöör Martin McDonagh on küll eelkõige tuntud täispikkade mängufilmidega "In Bruges" ja "Three Billboard Outside Ebbing, Missouri", kuid tema läbilöögifilmiks oli hoopis "Six Shooter", 2004. aastal ilmunud lühifilm, mis võitis ka 2006. aastal parima lühifilmi Oscari.