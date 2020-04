Kultuuriportaali koroonaleevendus | Alfred Hitchcocki mängufilm "39 astet" 1935. aastast

Kultusrežissöör Alfred Hitchcock on enim tuntud küll oma hilisemate lavastajatöödega, kuid tegelikult leidub ka tema varasemas loomingus küllalt pärle. Üks selliseid on 1935. aastal vaatajate ette jõudnud "39 astet" ("The 39 astet"), mis põhineb John Buchani samanimelisel romaanil.