"39 astet" lavastaja: etendusel saab palju nalja

Lavastaja Sander Pukk sõnas, et tema ainus eesmärk oli uue lavastusega pakkuda vaatajale rõõmu ja naeru ning lugu, kus õiglus võidutseks kurjuse üle. "See on väga rõõmus ja lõbus tekst," ütles ta. "Sellega saab palju nalja ja selle sisu on põgusalt päevakajaline, aga see ei ole peamine," kommenteeris Pukk, et peamine idee oli ikkagi pakkuda vaatajatele paar lõbusat tundi.

Näitlejail tuleb lavastuse ajal ka kümneid kordi kostüüme vahetada ja ümber kehastuda. "Väga lihtne, igapäevane värk," viitas näitleja Aarne Soro sellele, et mitmeid rolle lavastuse vältel kehastada pole keeruline.

"Siin on nii kiired vahetused, et ei ole aega mõeldagi, kas ümberkehastumine on raske või mitte. Ma arvan, et sellise tempo juures on see lihtne," arvas näitleja Tarvo Vridolin.

"Me peame võtma selle tüki puhul õppust autori eessõnast, kus oli selgelt öeldud, et seda kõike tuleb teha väga tõsiselt," rääkis Vridolin, et laval tehakse nalja tõsiseks jäädes.