Galerii: Ugalas algasid lavastuste "Tule õige koju" ja "39 astet" proovid

12. novembril jõuab Ugala väikeses saalis lavale Johan Elmi lavastus "Tule õige koju", mis on loodud iiri autori Phillip McMahoni näidendi põhjal. "Tule õige koju" on iiri peredraama, kus pere keskmine poeg Michael, kes on olnud väikelinnast eemal ligi kakskümmend aastat, naaseb koju oma ema matustele. Teda ootavad ees noorem ja vanem vend, lapsepõlvemaja, kustumatud mälestused ja lahendamata pinged.

"Tule õige koju" lavastaja on Johan Elm, kunstnik Eugen Tamberg, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, valguskunstnik Fredi Karu ja tõlkija Martin Algus.

Laval astuvad üles Rait Õunapuu, Lauli Koppelmaa, Janek Vadi, Jaana Kena, Oskar Punga, Tanel Ingi ja Margus Tabor.

26. novembril esietendub teatri suures saalis Segage Hitchcocki spioonikomöödia "39 astet", mille lavastab Sander Pukk. Loo peakangelane Richard Hannay satub kurjategijate sihtmärgiks, kui tutvub juhuslikult kauni daamiga. See kohtumine pöörab Hannay elu täiesti pahupidi ning järgneb lugu, mille käigus peategelane püüab takistada Inglismaa riigisaladuse sattumist vaenlaste kätte.

"39 astme" lavastaja on Sander Pukk, kunstnik Annika Lindemann, helilooja ja muusikaline kujundaja Veiko Tubin ja valguskunstnik Priidu Adlas. Osades on Marika Palm, Martin Mill, Aarne Soro ja Tarvo Vridolin.