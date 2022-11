Galerii: Ugalas algasid lastelavastuse "Laste hotell" proovid

"Laste hotell" on Rajase esimene kord Ugala teatris lavastada. Lavastaja sõnul on lavastuses oluline kõlama jätta mõte, et oluline on just see, mis inimesel päriselt hinges on. "Et hing heliseks, et hinges oleks muusika," märkis ta, ning lisas, et tähtis pole mitte see, et me käituksime nii nagu peab, vaid oluline on kuulata oma südant.

"Ei pea olema edukas, vaid tähtis on liikuda kooskõlas oma südamehäälega ja kuulata helinat, mis meis ja meie ümber päriselt heliseb, ning see siis maailmaga kooskõlla häälestada," selgitas ta.

"Laste hotelli" autorid on Eva Koff ja Indrek Koff, lavastaja Mirko Rajas, liikumisjuht Maryn-Liis Rüütelmaa, helilooja Mihkel Kuusk, valguskunstnikud Fredi Karu ja Mari-Riin Paavo, kunstnik Anni Rajas. Osades Alden Kirss, Maarja Mõts, Jass Kalev Mäe, Vallo Kirs, Margaret Sarv, Andres Tabun ja Vilma Luik.

"Laste hotell" esietendub Ugala teatri suures saalis 28. jaanuaril.