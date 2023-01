Mirko Rajas: "Laste hotell" on õnneliku lõpuga lugu

"Laste hotellis" käib laste elu ja õppimine range päevakava järgi ning suurt rõhku pannakse just nendele õppeainetele, mille vanemad on oma laste jaoks välja valinud.

Lavastaja Mirko Rajas ütles, et teda võlus näitemängu lavale tuues võimalus eksperimenteerida. Osatäitajad peavad paeluvaks aga mitmekihilisust, mis võimaldab rääkida ühel ajal paljudest olulistest teemadest.

"Tänapäeva tempokas maailmas on kogu aeg kiire-kiire-kiire ja ei suudeta näha, et äkki laps tahab midagi muud teha kui seda, mida vanemad peale suruvad," sõnas Ahto osatäitja Alden Kirss.

Hotelli juhataja osatäitja Maarja Mõts lausus, et lavastuses olevad laste tegelaskujud tahaksid justkui lendu tõusta, kuid neil kõigil on omad takistused ees, mis seda pärsivad. Lavastus on siiski õnneliku lõpuga, kus hotelli juhatajagi saab lõpuks aru, et sellise hotelli pidamine on täiesti mõttetu.

"See on õnneliku lõpuga ja teatril on imepärane võime turvalises ruumis väga ekstreemseid olukordi läbi mängida," tõdes Rajas. "Ja näidata, kuidas inimesed neid lahendavad ja kuhu nad seejärel välja jõuavad," lisas ta.