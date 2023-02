Indrek Koff avaldas eesti- ja ukrainakeelse raamatu "Kes võidab?"

Kirjanik Indrek Koff andis välja eesti- ja ukrainakeelse raamatu "Kes võidab?", mis räägib Ukraina sõja koledustest. Autor arvas, et teos võiks olla abiks nii lastele kui ka täiskasvanutele, et Ukrainas toimuvat mõtestada ja läbi töötada.

Uue raamatu tekstid pani Indrek Koff kirja vahetult pärast Ukraina sõja algust, olles raputatud kõigest seal toimuvast. Tekstile on illustratsioonid loonud ukraina illustraator Oksana Drachovska, kes on hetkel sõjapaguluses Hispaanias.

"Kui ma temaga alguses interneti kaudu ühendust võtsin, siis ta oli päris pikalt arvamusel, et ei suuda seda tegelikult teha," sõnas Koff. "Aga mida rohkem ta neid tekste luges, seda rohkem ta sai aru, et sellest on ka talle endale tuge ja et ta saab sellega teisi inimesi aidata. Ta tegi siia väga mõjuva pildimaterjali juurde."

Suur osa hiljuti trükist tulnud raamatuid läheb üle tuhandele Ukrainast Eestisse varjule tulnud lapsele, aidates neil olukorraga toime tulla ja samas ka eesti keelt õppida.

"Kes võidab?" on ühelt poolt eestikeelne ning teiselt ukrainakeelne. "Peale selle, et raamat aitab sõjakoledused läbi mõelda, on see ühtlasi ka keeleõppimisvõimaluseks, sest tekst, mille kirjutanud olen, pole keeleliselt raske," lausus Koff, et raamatul on mitu funktsiooni.

Koffi arvates võiks lapsed ja täiskasvanud lugeda ja vaadata raamatut üheskoos.

"Ma olen arvamusel, et neid asju peab mõtlema mitte ainult täiskasvanute vahel, aga ka koos lastega, sest teemad jõuavad ka lasteni igalt poolt – nad kuulevad, mida me omavahel räägime, mida uudistest näeme ja kuulame. Nad tahavad teada, arutada ja täiskasvanutega ühise pinna leida. Ma arvan, et lastekirjandus on niisugune koht, kus võib rääkida ka sõjast."