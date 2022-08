Galerii: Ugalas algasid "Kirsiaia" proovid

Ranevskaja loobub elust Euroopas ja tuleb kirsside õitseajal tagasi koju. Seal pole midagi muutunud – ikka samad lood ja laulud, sama usk, samad inimesed. Kõik on nii armsalt väsinud, tüütu, rahulik, mälestustest ja painetest tulvil. Kõik näib olevat hästi, aga kodumaja on aastaid tagasi laenu katteks panti pandud, intressid maksmata, sundmüük ähvardavalt lähedal, katastroof raketina liginemas. Siiski elavad kõik majalised edasi nii, nagu poleks midagi juhtunud. Nad triivivad elu leigetel lainetel ja keelduvad tõele näkku vaatamast. Õhus on elekter ja suurte muutuste eelaimdus.

Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja Andres Noormets, kostüümikunstnik Maarja Viiding, helirežissöör Külli Tüli, valguskunstnik Villu Konrad.

Osades Mari-Liis Lill (külalisena), Aarne Soro, Tarvo Vridolin, Lauli Koppelmaa, Klaudia Tiitsmaa, Peeter Jürgens, Vilma Luik, Maarja Mõts, Rait Õunapuu, Martin Mill, Janek Vadi, Tanel Ingi ja Oleg Titov.

"Kirsiaed" esietendub Ugala teatri suures saalis 10. septembril.