Mari-Liis Lill: ma ise küsin ka endalt, kui mitu korda võib üks inimene "Kirsiaias" mängida

Laupäeval jõuab Ugala teatri suurele lavale Andres Nooremetsa lavastatud Anton Tšehhovi "Kirsiaed". Lavastuses peategelast kehastava Mari-Liis Lille jaoks on see kolmas kord "Kirsiaias" mängida.

"Eks ma ise ka küsin endalt, kui mitu korda võib üks inimene "Kirsiaias" mängida, aga ju siis on nõnda, et ei ole millestki aru saanud ja see vajab veel analüüsimist," sõnas Lill, kes viimati mängis NO teatri lavastuses mängis peretütar Anjat.

Näitleja tõdes, et kui Ugalast tuli pakkumine Ranevskajat mängida, mõtles ta esialgu, kas ikka helistati õigele inimesele. "Enda sees oled sa alati 24-aastane, kuid teised hakkavad sind vanemana nägema," nentis ta.

Lill rääkis, et kuigi ta elukäik ole selline nagu "Kirsiaia" peategelasel Ranevskajal, kes on kaotanud nii mehe kui ka lapse, ei olnud tal raske leida endas kaotuse tunnet.

"Ma olen olnud lähedal, kui ma sõbrad kaotasid oma lapse, ja ma ei taha isegi mõelda, mida see tähendab, kui sa oled ise seal, aga ma olen tundnud sarnaseid tundeid. Me kõik oleme leinaprotsesse oma elus läbinud," kirjeldas ta.

Lille sõnul on "Kirsiaia" juures huvitav leida üles äärmused, mida lavastus puudutab, sest Tšehhov on näidendi komöödiaks märkinud. "Seal on äärmiselt koomilisi tegelasi ja olukordi ning sinna on peidetud sügavat leinaprotsessi. Nagu eluski," tõdes ta.

Tänases kontekstis räägib "Kirsiaed" loo sellest, kuidas lõpeb maailm, mida muidu tunti. "Mõnes mõttes algas see koroonakriisiga ning nüüd sõja taustal seda enam, et maailm päris endisena ei naase."

Lill märkis, et kuigi ta ei arva, et maailm täiesti otsa lõpeb, on mingisugune maailm lõppenud ja nüüd on kõik totaalselt teistmoodi. "Me peame sellega kohanema või kuidagi vastu võtma," märkis ta

"Ma ei pea kohanemise all silmas seda, et las kõik olla nii nagu on ja las Venemaa sõdib Ukrainas ja küll nad hakkama saavad või küll see kliimamuutus tuleb või siis ei tule, aga ma ikkagi lendan edasi-tagasi ja sõidan maailma kõige suurema autoga. Mitte sedapidi," selgitas Lill.

"Ma pean proovima muuta neid asju, mida ma saan, ja leppima nendega, mida ma ei saa."

Lille sõnul ei ole Ugala lavale seatud lavastus klassikaline "Kirsiaia" käsitlus. "Lavastaja Andres Noormets on minu arust teinud väga huvitavat tööd ning ta on algusest peale otsinud, mis see kirsiaed täna on. /---/ Me oleme oma tegevusega tänapäevas ja püüdnud kõiki neid olukordi ning tegelasi mõtestada selle läbi, et kes nad täna meie jaoks on," selgitas ta.