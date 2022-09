"Kirsiaia" lavastaja Andres Noormets: ma ei ole mõelnud, kuidas eristuda

Noormets, kes mängis 1993. aastal kaasa ka Kaarin Raidi lavastatud "Kirsiaias", sõnas, et ta ei ole selle peale mõelnud, kuidas eristuda või varasemate lavastustega dialoogis olla.

Näitleja Aarne Soro tunnistas, et kui ta teatritudengina esimest korda "Kirsiaeda" nägi, ei saanud ta aru, mis selles loos nii vaimustavat on.

"Ma käisin vähemalt kuus korda seda vaatamas, et aru saada, mis see on, aga põhiprobleem oli toona ikkagi selles, et liiga vähe oli elatud. Need õhkamised ja mingisugune kummaline poeesia, mis seal on. Mõisnike, nende hädade ja tegevusetuse mõistmiseks on elukogemust vaja," sõnas Soro.

Üks, mis kindlasti eristab Noormetsa tööd varasematest lavastustest on uuendatud tõlge. "Need vanad tõlked on niisugused lopsakad ning ma olen seda maha võtnud. Tänapäevane keel on võib-olla vähem lopsakas, aga selle eest on ta täpsem ja konkreetsem," märkis Noormets.

Peaosalist, kosmopoliitset mõisaproua Ranevskajat kehastab külalisena Mari-Liis Lill, kelle jaoks on see kolmas kord "Kirsiaias" mängida.

"Väga põnev on. Siis ma küll mängisin teist rolli, aga nagu lavastajalgi, kumisevad kõrvus need vanad repliigid ning see, kuidas kolleegid neid tol hetkel ütlesid. Tegelikult on meil töödeldud tõlge, mis on natukene kaasajastatud. Ma olen enda arust ilusti selle uue tõlke omandanud, aga siis lähed lavale ja mingis väikeses närviolukorras avastad, et issand jumal, ma automaatselt räägin seda vana tõlget," kirjeldas Lill.

Ehkki Tšehhov ise nimetas "Kirsiaeda" komöödiaks, kipub lavalaudadele enamasti jõudma draama või melodraama. Andres Noormetsa sõnul jääb tema lavastus jääb sinna vahepeale.

"Ega koomikat ei ole peljatud, kuid samas ei olegi ilmselt võimalik seda koomikapedaali lõpuni põhja vajutada ja öelda et meie tükk on ainult komöödia. Nii või teisiti on palju hoovuseid, mis selle komöödiamaailmast välja veavad," kirjeldas ta.