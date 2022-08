Eesti Noorsooteater avab hooaja nukuteatri piire nihutava lavastusega

Noorsooteatris alustati 2019. aastal teatrisisese laboratooriumiga, et pakkuda majas töötavatele inimestele väljundit oma ideede katsetamiseks. Laboratooriumi eesmärgiks polnud uute lavastuste väljatoomine, vaid just erinevad vormilised ja sisulised katsetused. "Palle üksi maailmas" on esimene Eesti Noorsooteatri lavastus, mis on sellisest katsetusest alguse saanud. Lavastuse toovad lavale Noorsooteatri näitleja ja lavastaja Karl Sakrits ning teatri video- ja heliosakonna juht Mait Visnapuu.

Visnapuu sõnul sündis idee soovist teada saada, kas video saab olla lavastuses kandva rolliga, muutmata sealjuures lavastust filmiks. "Sealt edasi tekkis mõte uurida, kas on võimalik tekitada nukulavastusse element, kus video on osa nukust – video liiguks ja töötaks koos nukunäitlejatega," selgitas Visnapuu.

Lavastuses kasutatakse liikuvale nukule tehtavat videoprojektsiooni, mis on nukuteatri jaoks uudne lahendus ning mille abil sulavad eriliseks fantaasiaküllaseks tervikuks kokku nukuteater ja animatsioon.

"Mulle pakub lavastajana selle katsetuse juures enim huvi see, kuidas video abiga lugu jutustada nii, et tegu oleks endiselt teatrietendusega, mis sünnib siin ja praegu, mitte filmiga," ütles Karl Sakrits. "See on piiri otsimine kahe meediumi vahel, kuid samas peab see põnev ja tehniline teostus olema ikkagi tugeva loo jutustamise teenistuses."

Lavastus põhineb Taani lastekirjaniku Jens Sigsgaardi 1942. aastal ilmunud raamatul "Palle üksi maailmas". Psühholoogist Sigsgaard võttis teose kirjutamisel aluseks tuhande nelja- kuni seitsmeaastase lapse hulgas läbi viidud küsitluse, milles uuris, millest lapsed unistavad. Nii räägib pealtnäha lihtne lugu ka üksindusest, peites endas filosoofilisi küsimusi üksikisiku ja ühiskonna suhete kohta.

Mängivad Jevgeni Moissejenko või Karl Sakrits, Katri Pekri, Laura Nõlvak. Autor Jens Sigsgaard, tõlkija Anu Saluäär, dramatiseerija Karl Sakrits, lavastajad Karl Sakrits ja Mait Visnapuu, kunstnik Mikk-Artur Ostrov, videokunstnik Mait Visnapuu, animaator Meeri-Ann Ostrov ja helilooja Mait Visnapuu.

"Palle üksi maailmas" esietendub 4. septembril Noorsooteatri ovaalsaalis ning sobib lastele alates 3. eluaastast.