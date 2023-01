Teatri Marionett nukujuht: vahel lähevad niidid katki, aga mängime ikka edasi

Hiljuti tähistas teater Marionett enda 60. sünnipäeva. "Ringvaate" saatejuht Heleri All käis sel puhul teatris kohapeal, et uurida, kuidas nukkudega lava taga töötatakse.

Kaks trupiliiget on teatris Marionett töötanud selle algusaastatest peale ehk 60 aastat. Üks neist on nukujuht Reeli Uustalu. "Vahel lähevad niidid katki ja siis parandame neid või hoiame niidist kinni ja mängime ikka edasi," rääkis Uustalu apsakatest, mis etenduste ajal juhtuda võivad. "Siin on nii toredad inimesed," kinnitas Uustalu, et töökohast tüdinenud ta veel ei ole.

Teatri kunstiline juht Mart Puust sõnas, et algselt tegutses marionett-teater draamateatri osana. "1962. aastal tuli marionett-teater Kommunaari klubisse ja siin hakkasid asjad susisema," sõnas ta. "Tulid noored tütarlapsed, kes siin töötamist alustasid ja see on järjepidevalt siiamaani kestnud."

"Ikkagi niidi juhtimine - et silmad liiguksid hästi ja suu liiguks. See on kõige tähtsam," vastas nukujuht Õilme Rauba küsimusele, mida tuleb nukkude puhul kõige enam silmas pidada. "Ega see kerge ei ole," kommenteeris ta raskust, mis langeb nii selja- kui ka käelihastele pikalt nukke hoides ja nendega etendades.

"Nukud on väga kallid ja selliseid tegijaid, nagu oli Harri Vasar, ei ole," tõdes Puust. Ta lisas, et kuna etenduse ajal pole võimalik nukkudel riideid vahetada, siis tihtipeale võib ühe etenduse jaoks mitut nukku vaja minna.