Eesti liitus nukuteatrite veebiplatvormiga

Veebiplatvormil on esindatud ka teised visuaalteatri liigid. Platvormil on ingliskeelne lehekülg, mis koondab teateid valdkonna-sisestest sündmustest rahvusvahelisel tasandil. Selle kõrval on igal liitunud riigil ka omakeelne lehekülg, mis kajastab kaasaegse nukuteatri areenil toimuvat selles kultuuriruumis.

Eesti lehte haldab Eesti Noorsooteater, kuid kaastöid oodatakse kõigilt Eesti visuaalteatri valdkonnas tegutsejatelt.