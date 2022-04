Noorsooteatris etendub Gogoli "Sinel"

""Sineli" vormi dikteerib teos ise, selles puuduvad dialoogid," rääkis lavastaja Daniil Zandberg. "Tahan kogu rõhu suunata kangelase sisemisele ümberkujunemisele. Sõnu pole vaja, siin on oluline, mida kangelane teeb ja mida ta ei tee, seda saab edasi anda ilma sõnadeta."

Zandbergi sõnul on tegemist tänapäeval vägagi ajakohase looga sellest, kelleks inimene võib jõu kasvades saada ja sellest, mida teeb inimene siis, kui pole enam ühtki piirangut.

"On äärmiselt oluline rääkida, kuidas mõjub meile agressioon," ütles Zandberg. "Sageli suhtume inimesesse lähtudes sellest, millist vormi või sinelit ta kannab, milline on ta staatus ja positsioon, ega pane tähele, mis peitub kehakatte all tegelikult. Lavastus on sellest, kuidas inimene iseennast reedab, et paista teistele parem ja tugevam, kui ta tegelikult on."

Etenduses mängivad Anti Kobin, Getter Meresmaa, Jevgeni Moissejenko, Steffi Pähn ja Taavi Tõnisson.

Vene teatri näitleja Daniil Zandbergi lavastajadebüüt oli 2019. aastal esietendunud "Vasjake", mis on muuhulgas valitud ühena viiest esindama Eesti visuaalteatrit Balti visuaalteatri esitlusfestivalil maikuus.