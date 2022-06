Mirko Rajas uuest lavastusest: lapsed saavad hakkama ka väga karmides tingimustes

Noorsooteatri suvelavastuse "Hommikuvalgus" peategelased on lapsed, kes on erinevatel põhjustel jäänud ilma oma kodust ja vanematest ning püüavad nüüd hakkama saada väikeses omaloodud kogukonnas.

"Pikka aega on hinges olnud selline teema, et tahaks rääkida vaimsest ja füüsilisest kodutusest, oma koha leidmisest elus ja oma pidepunkti otsimisest ja pidetusest, oma isikliku mina ja mängurõõmu allasurutusest ja selle ülesleidmisest, nendest kontrastidest, just nagu läbi laste häälte laste suude," rääkis lavastaja Mirko Rajas.

"Kui mõelda, et tõesti lapsed on jäänud vanemateta ja elavad kusagil maa all ning on mustad ja kasimata / .../ me oleme üritanud üles leida lastest ka selle osa, et ükskõik kui rasketes tingimustes nad ka ei oleks - nende jaoks on ikkagi väga loomulik asi mäng," ütles loo autor Indrek Koff.

"Meil on väga vedanud lavastaja ja näiteseltskonnaga, et nemad oskavad sellest üldiselt väga raskest tekstist üles leida nalja, mille me oleme üritanud sinna sisse kirjutada, aga mitte nii, et see oleks liiga silmatorkav," lisas ta.

Lavastaja Mirko Rajas loodab, et lavastus puudutab ja annab mõtteainet nii noortele kui nende vanematele vaatajatele.

"Lastes on meeletult palju elujõudu, nad saavad hakkama väga karmides tingimustes ja mitte kunagi ei kaota ära mängurõõmu, aga küsimus on selles, kui vastupidavad nad on ja kas nad mingites tingimustes peaksid olema nii vastupidavad, et kui palju sellist vastutust me nende õlgadele paneme," lausus Rajas.

Lavastus "Hommikuvalgus" esietendub selle nädala lõpus Telliskivi loomelinnaku M-hoones.