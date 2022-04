Noorsooteatri lavale jõuab fantaasialavastus "Eveline ja Mina"

Fantaasialavastus mõtiskleb humoorikalt ja mänguliselt sõpruse, vastutuse ja julguse üle. "Eveline ja Mina" näitab, et igas inimeses peitub originaalne looja ja fantasöör. Samas juhib lavastus tähelepanu asjaolule, et maailma loomisega kaasneb ka vastutus. Mõtetel ja sõnadel on suur jõud, mistõttu tuleb oma soovide suhtes olla väga tähelepanelik.

Kersti Heinloo ja Noorsooteatri kirjandustoimetaja Kati Kuusemetsa kirjutatud loos kohtub väike Eveline enda peas sündinud olendite ja iseendaga ootamatutes olukordades, õppides nii tundma ümbritsevat uue nurga alt. Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist.

"Praegusel ajal eriti tunnen vastutust ja soovi pakkuda lastele just midagi värviküllast ja sädelevat ning näitlejatele laval ja vaatajatele saalis palju lustimist," ütles lavastaja Kersti Heinloo. "Lavastuses on lisaks helgusele ka põnevust ja keerukaid olukordi, kuid tänu tegelaste taiplikkusele leitakse lahendused."

Lavastuse tõukeks ja inspiratsiooniallikaks on Eestis tegutsenud saksa soost kunstnik paruness Eveline von Maydell (1890–1962), kelle käte vahel vormus ilmetust paberist muinasjutumaailm täis ebatavalisi tegelasi ja kummalisi keskkondi.

Lavastaja Kersti Heinloo (Eesti Draamateater), dramaturgid Kersti Heinloo ja Kati Kuusemets, laulusõnade autorid Laur Lomper ja Kersti Heinloo, kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), valguskunstnik Rene Liivamägi, helilooja ja helikujundaja Veiko Tubin, liikumisjuht Raho Aadla. Mängivad Mait Joorits, Laura Kukk, Mart Müürisepp, Karl Sakrits ja Kaisa Selde.

Ühevaatuseline lavastus "Eveline ja Mina" on mõeldud lastele alates 7. eluaastast ja esietendub 30. aprillil 2022 Ferdinandi saalis.