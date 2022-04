Näitleja Laura Kukk: igal sinu mõttel on tagajärg

Noorsooteatris esietendub fantaasialavastus "Eveline ja mina", mis näitab, kui põnev võib olla rännak omaenda mõttemaailma. Etenduse peategelane on Eveline, kelle kümnes sünnipäev on kõike muud kui tore - ta on üksi ja tal on igav, pole pidu, sõpru ega uhket torti.

"Üks suur impulss oli koroona periood meie elus, et lasteasutused pandi kinni, isegi mänguväljakud pandi kinni," rääkis lavastaja ja autor Kersti Heinloo. "Ja väga paljud lapsed jäid üksi, nad jäid nelja seina vahele." Heinloo selgitas, et see motiveeriski teda uut lavastust tegema, milles ta näitab, et isegi üksi olles on inimese sees olemas terve maailm.

"Mind köidab kogu see mäng mis meil siin on. Alguses on Eveline hästi üksinda, ta on ennast nagu kaotanud," tutvustas Heinloo etendust. "Aga ta leiab ennast üles ja kogu oma fantaasia."

"Mängude ja seikluste kõrval mõtiskleb lavastus selle üle, kui suur on sõna ja mõtte võim ning kuhu võib välja viia mõtlematult lendu lastud paha sõna või kuri soov," rääkis nimiosaline Laura Kukk.

"Ma arvan et nad nokivad selle üles, et iga su mõte, sellel on tagajärjed, mõtetel on tagajärjed," lisas Kukk. Tema sõnul saab igaüks ise oma mõtete värvi üle otsustada, on see siis näiteks: sünge, tume, õel ja kuri... või hoopis: hea, pehme, teistest lugupidav ja hooliv.

Lavastuse "Eveline ja mina" kunstnik on Kristjan Suits ja helilooja Veiko Tubin. Saali oodatakse lapsi alates seitsmendast eluaastast. Lugu esietendub 30. aprillil Ferdinandi saalis.