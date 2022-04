Daniil Zandbergi uus etendus "Sinel" räägib vihkamisest ja viha õhutamisest

Noorsooteatris saab peagi lavaküpseks Nikolai Gogoli jutustuse "Sinel" (1842) ainetel loodud sõnadeta visuaalteatrilavastus täiskasvanutele, mille keskmeks on vihkamise mõistmine. Lavastaja on Vene teatri näitleja Daniil Zandberg.

"Sineli" lavastusprotsess algas paar aastat tagasi, kuid esietendus lükkus koroona tõttu korduvalt edasi.

"Hämmastav, aga paljud asjad mis olid varem tehtud ja mõeldud, omandasid täiesti uue tähenduse pärast 24-ndat kuupäeva, sest siin käib jutt sellest, kust tekib vihkamine, mis sünnitab inimeses sellise vihkamise, et ta hakkab teistele inimestele haiget tegema," rääkis lavastaja Zandberg.

Loo peaosaline on niinimetatud välike inimene Akaki Akakjevits, kes kogu hingest tahaks olla keegi või kuuluda kuhugi. Paraku tõukab maailm ta eemale.

"Isegi head inimesed, kellele langeb osaks kurjus, võivad muutuda küüniliseks, kadedaks. See on miski mis õgib sind seestpoolt - ümbritseva keskkonna kalkus ja külmus. Õgib lõpuks niimoodi ära, et muutud ise samasuguseks," kirjeldas osatäitja Taavi Tõnisson. "Iga korraga kui ta saab vastu hambaid jääb temas vähemaks inimlikkust, püüdu mõista. Mingis mõttes võib öelda, et lõpuks ta kohandub," lisas ta.

"Nii teos ise kui ka autor on väga kujundlikud, värvikad tegelased, ebatavaline maailm," tutvustas Zandberg. "Seal keegi praktiliselt ei räägi kellegagi, see on ühe inimese maailm, kes püüab seal olla ja eksisteerida, ja kõik keskendub tema sisemistele muutustele, soovidele, ja tundub, et siin pole sõnu vaja," ütles ta.

"Sinel" esietendub 10. aprillil Eesti Noorsooteatris.