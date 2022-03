Galerii. Eesti Noorsooteater tähistab 70. sünnipäeva

Teatri ametlikuks sünnipäevaks peetakse esimese uuslavastuse esietendust 23. märtsil 1952. Vastasutatud Eesti Vabariikliku Nukuteatri lavale jõudis siis Sergei Mihhalkovi nukunäidend "Ninatark jänku", mille lavastasid kahasse Raivo Kuremaa ja Ferdinand Veike.

Pühapäeval avas Nukuteatrimuuseumi teatri seitsmest aastakümnest näituse "7×10. Teater Laia tänava nurgal", mis jääb osaks muuseumi püsiekspositsioonist. Pisematele külastajatele on Nukuteatri minevikku esitletud ka temaatiliste mängudega iga kümnendi kohta.

Suuremate teemadena on näitusel esile tõstetud aastakümneid kestnud ruumipuudus ja teatrimaja laienemine, nukunäitlejate järelkasvu probleem, eesti dramaturgia puudus, avatud mängulaadi kasutuselevõtmine, mõttesügavuse poole püüdlemine, publikumenu otsing, täiskasvanutele suunatud nukulavastused ning areng visuaalteatri suunas.

Eksponeeritud on tekstiraamatud, noodid, kavandid, helisalvestused ning väljavõtted fotoarhiividest. Nendest ajaloomaterjalidest on inspireeritud ka näituse kujundus, kust leiab viiteid kümnenditele omastele plakatikujundustele, teatrinukkude hoiukastidele ning varjuteatrit iseloomustavatele siluettidele. Pisematele külastajatele on Nukuteatri minevikku esitletud temaatiliste mängudega iga kümnendi kohta.

Näitus paikneb 2015. aasta arheoloogiliste väljakaevamiste käigus nähtavale toodud Tallinna vanima teatrihoone alusmüüride orvades ja soppides. Võlvkeldris on eksponeeritud teatrimaja lugu ning haruldased kaadrid Eesti Rahvusringhäälingu arhiivist, milles näeme teatrimaja ning selle inimesi 1980. aastatel. Lisaks laieneb teatri 70. aasta juubelile pühendatud näitus Nukuteatrimuuseumi teistesse püsinäituse ruumidesse, mille peamine eesmärk on tutvustada muuseumi teatrinukukogu.

Kuraatorid: Gerli Mägi, Iti Niinemets, Kati Kuusemets; näituse kujundus ja tehniline teostus: stuudio Valge Kuup; näituse graafiline disainer: Else Lagerspetz; näituse toimetaja: Kati Kuusemets; tõlkijad: Liisa Luhakivi, Rukkilille tõlkebüroo; trükise kujundaja: Helmi-Elfriede Arrak.

Päeva jooksul annab teater kolm etendust: algusega kl 12 väikelastele Helle Laasi nukulavastus "Kodud" ja Mirko Rajase noortelavastus "Miks me varastasime auto". Kl 15 etendatakse Ferdinandi saali laval Otfried Preussleri koguperelavastust "Röövel Hotzenplotz" (lav. Mirko Rajas). Pärast etendusi on publikul võimalik kohtuda näitlejatega ning pärast "Miks me varastasime auto" etendust toimub vestlusring näitlejate ja lavastajaga, mida modereerib Minna Sild MTÜst Peaasi.