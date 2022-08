Eesti Noorsooteatriga liitub Maria Ehrenberg

Maria Ehrenberg lõpetas 2022. aastal Eesti muusika- ja teatrikooli lavakunstikooli 30. lennu, mida juhendas Lembit Peterson.

Noorsooteatri laval on Ehrenberg üles astunud lühilavastuste kassetis "Kõige all ja kohal on…", mis valmis lavakunstikooli lavastaja-, dramaturgia- ja näitlejatudengite koostöös, ning Mirko Rajase lavastuses Juhan Liivi elust ja loomingust "Sihtisid pole sel sillal." Mõlemad olid Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 30. lennu bakalaureuselavastused.

Samuti mängis Ehrenberg Eesti Noorsooteatri tänavuses suvelavastuses "Hommikuvalgus", mille kirjutasid Eva ja Indrek Koff ning lavastas Mirko Rajas.

"Noorsooteater on olnud mulle väga sümpaatne ja olen rõõmus, et see tunne osutus vastastikuseks," sõnas Ehrenberg. "Loodan, et kohtun ka edaspidi niivõrd puudutavate teemade ja inimestega."