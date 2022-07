Noorsooteater lõpetas juubelihooaja ja jagas kolleegipreemiaid

Hooaja jooksul külastas Eesti Noorsooteatri etendusi ligi 56 200 inimest ning teatrimuuseumi väisas üle 11 000 külastaja. Hoolimata keerulistest, piirangute ja eritingimustega seotud aegadest, toodi välja kõik plaanitud uuslavastused. Anti 478 etendust, sealhulgas esmakordselt korraldatud Balti visuaalteatri esitlusfestivali programmis.

"Juubelihooajal püüdsime oma uuslavastustega anda ülevaade meie teatrist – just nendest suundadest ja pürgimistest, kus oleme ja kuhu liigume," ütles Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas. "Peame oluliseks, et iga uus lavastus võiks olla selline, mida vaadates ja mängides liigume hinges või teadvuses uutesse paikadesse; et midagi muutuks meis inimestena, et midagi kasvaks suuremaks ja areneks tõelisemaks."

Juubelihooajal jõudis septembris esimesena lavale sõnadeta väikelastelavastus A. H. Tammsaare elufilosoofilise miniatuuri "Poiss ja liblik" (lavastaja Leino Rei) põhjal. Sander Pukk lavastas absurdiklassiku Eugène Ionesco "Ninasarviku" noortele ja täiskasvanutele, lastekirjanduse vanema põlve autori Ernst Peterson-Särgava kirja pandud "Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest" jõudsid laste ette Anne Türnpu lavastajakäe all.

Jaanuaris mõtestas Juhan Liivi luuleloomingut lavakunstikooli 30. lend Mirko Rajase lavastuses "Sihtisid pole sel sillal". Veebruaris tõi Astrid Lindgreni lasteromaani "Röövlitütar Ronja" dramatiseeringu lavale Taavi Tõnisson. Esmakordselt olid Noorsooteatris lavastamas Daniil Zandberg, kes tõi lavale sõnadeta visuaalteatrilavastuse "Sinel" Nikolai Gogoli ainetel, ning Kersti Heinloo, kelle käe all jõudis publiku ette Eestis elanud parunessi Eveline von Maydelli siluetikunstist inspireeritud lavastus "Eveline ja Mina". Teatri Noortestuudio esitas kolmel korral stuudio lõputööna valminud rännaklavastust "Somnia Vera Facit", ja hooaja lõpetas Indrek ja Eva Koffi kirjutatud ning Mirko Rajase lavastatud suvelavastus "Hommikuvalgus".

Mais korraldas Eesti Noorsooteater koostöös Läti ja Leedu kolleegidega esimese Balti visuaalteatri esitlusfestivali. Publiku ja rahvusvaheliste festivalide korraldajate ette jõudis 13 lavastust ja 21 etendust Leedust, Lätist ja Eestist.

Punktina hooajale kuulutati 15. juulil välja traditsioonilised kolleegipreemiad, mille hääletusel osales anonüümselt kogu teatrikollektiiv.

Lipulaeva ehk parima uuslavastuse tiitli sai "Sinel", mis pälvis ühtlasi auhinna Pauk Luuavarrest kui hooaja suurim üllatus, lavastajaks Daniil Zandberg Vene teatrist. Pärl ehk parim naisnäitleja oli lõppenud hooajal Laura Kukk rollidega lavastustes "Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest", "Röövlitütar Ronja" ja "Eveline ja Mina". Ladvaõuna ehk parima meesnäitleja tiitel läks Taavi Tõnissonile rollide eest lavastustes "Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest" ja "Sinel".

Maailma Meistri ehk parima kunstniku tiitli pälvis Rosita Raud lavastuse "Sinel" kunstnikutöö eest, samuti lavastusele "Sinel" kirjutatud heliloomingu eest läks Markus Robamile tiitel Loov Jõud ehk parim loomemeeskonna liige. Hall Kardinal ehk parim etendust teenindav töötaja on grimeerija Triin Klaas, Osavnäpp ehk parim töökodade töötaja on butafoor Luule Kangur, Töömesilane ehk parim korraldus-, administratiiv- ja loomeala töötaja on etendusteenistuse juht Hannele Känd. Majavaimuks ehk parimaks maja teenindavaks töötajaks hääletati kohvikuteenindaja Triinu Saaremägi.

Lisaks tunnustati hooaja hõivatumaid näitlejaid, kelleks olid Getter Meresmaa 113 etendusega ning Risto Vaidla 101 etendusega.