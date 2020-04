Kultuuriportaali koroonaleevendus | Kõige lühem Oscarile nomineeritud film "Fresh Guacamole"

Kui üldiselt oleme koroonaleevendustest toonud välja täispikki linateoseid või ka lühifilme, siis "Fresh Guacamole" kohta võib öelda lausa ülilühike film. Vaid minut ja 40 sekundit kestev linalugu on aga märgiline, kuna tegemist on kõige lühema Oscarile nomineeritud filmiga. 2013. aastal võitis parima lühianimatsiooni Oscari aga siiski "Paperman".

"Fresh Guacamole" kasutab piksillatsioonitehnikat, näidates, kuidas üks mees hakkab valmistama guacamole't ootamatutest esemetest. Näiteks muutuvad granaadid lõigates avokaadodeks, tomatid täringuteks ning lambipirn hoopis laimiks.

Filmi režissöör, produtsent ja stsenarist on PES ehk Adam Pesapane, kes on lavastanud mitmeid lühifilme ning reklaame. PES-i animatsioonitehnikat on mõjutanud Tšehhi filmitegija Jan Švankmajer.