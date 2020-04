Eesti filmitraditsioonis ei kohta just tihti film-noir'i ("Tallinn pimeduses" on õnneks veatu näide!), mistõttu on Jaak Kilmi tudengifilm "Ta-ram ta-ram" küllalt unikaalne. Film osales ka mitmel filmifestivalil, näiteks Rotterdami filmifestivalil, Kill Your Darlings festivalil Taanis ja Exposure lühifilmifestivalil Austraalias.