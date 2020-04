Režissöör Jaan Kolberg on küll kümnete dokumentaalfilmide lavastaja, kuid tema kõige tuntum linateos on kahtlemata 1994. aastal ilmunud seiklusfilm "Jüri Rumm". Filmi peategelase prototüübiks on Jüri Rummo, kes sündis 1856. aastal Kehtna vallas.