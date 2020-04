Lühianimatsioon "The Cat Piano" on üks selliseid pärle, millest eriti tihti ei räägita ning mille otsa võib tõenäolisemalt sattuda juhuslikult Youtube'is ringi kolades. Filmile tasub aga igati võimalus anda, sest Annecy's linastunud ning mitmel festivalil parima animafilmi preemia võitnud linateos on lihtsalt imeilus.

"The Cat Piano" räägib loo linnast, kust elavad kassid armastavad väga muusikat. Linnaelanikud hakkavad aga ootamatult kaduma ning politsei asub juhtumit uurima. Õige pea selgub, et inimesed on kasse kinni püüdnud ning ehitanud kassiklaveri. Instrument sarnaneb tavalisele klaverile, kuid heli tekitamiseks lüüakse kasside sabadesse naelad, et nad valjuhäälselt kräunuksid.

Loo jutustajaks on poeedist kass, kes kirjutab luulevormis üles juhtunud sündmusi. Tema armastatu on samuti röövitud ning koos teiste linnaelanikega lähevad nad kassiklaverisse vangistatud kasse päästma.

Režissöörid Eddie White ja Ari Gibson, produtsent Jessica Brentnall, stsenarist Eddie White, helilooja Benjamin Speed, monteerija Jeremy Hill-Brooks. Teksti loeb Nick Cave.