Jaak Kilmi ulmeline alternatiivfantaasia "Kohtumine tundmatuga", mis valmis 2005. aastal, on kohati nii hullumeelne, et tundub isegi uskumuta, kuidas selline film saab olemas olla. 1960. aastate ETV võtavad üle tulnukad? Kellel see pöörane telemängufilm veel nägemata, siis praegu on viimane aeg viga parandada.