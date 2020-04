Kultuuriportaali koroonaleevendus | Ants Kiviräha animafilm "Sellised lood"

On huvitav, kuidas Eesti Joonisfilmi ning Nukufilmi toodang on inimestele hästi tuttav ning sellest räägitakse ka väljaspool Eestit, kuid need üksikud animatsioonid, mis valmisid Eesti Telefilmi all, on täielikult unustusse vajunud. Ants Kiviräha 1973. aastal valminud "Sellised lood" on väga lustlik ja väärib igati vaatamist.