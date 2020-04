Kultuuriportaali koroonaleevendus | Anu-Laura Tuttelbergi lühianimatsioon "Teisel pool metsa"

Režissöör Anu-Laura Tuttelberg on lühikese ajaga tõusnud Eesti animatsiooni üheks silmapaistvamaks tegijaks, kelle visuaalne keel on ilmeksimatult omanäoline. 2019. aasta lõpus jõudis vaatajate ette tema suurepärane "Talv vihmametsas", veebist on võimalik tasuta vaadata tema 2014. aastal valminud lühilugu "Teisel pool metsa".

See on muinasjutt, mis on täis valgust, maagiat ja nostalgiat. Savinukk äratab oma ümbruse, mis muutub sürreaalseks maailmaks, mis on pidevas liikumises ja muutuses. Film on filmitud loomuliku valgusega ning päevavalguse nähtavad muutused võimendavad filmis liikuvat aega.

Režissöör, stsenarist, operaator ja kunstnik Anu-Laura Tuttelberg, animaator Olga Bulgakova, helilooja Sander Põldsaar, helirežissöör Horret Kuus, monteerijad Anu-Laura Tuttelberg ja Sander Põldsaar. Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Prantsusmaal Annecy filmifestivalil.