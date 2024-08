Anu-Laura Tuttelbergi lühianimafilm "Linnud läinud" esilinastus Locarno filmifestivalil

"Linnud läinud" on nukuanimatsioonile pühendunud režissööri Anu-Laura Tuttelbergi aastaaegade-triloogia teine film. Talvises põhjamaises looduses tegutsevad triloogia esimesest osast "Talv vihmametsas" tuttavad portselanist tegelased. 11-minutiline talvine poeem elu haprusest ja jätkuvusest on animeeritud üle kolme talve 90 võttepäeva jooksul vabas looduses Eesti põhjarannikul ja Põhja-Norras. Film on salvestatud 16mm filmilindile 60 aastat vana Paillard Bolex kaameraga. Filmi originaalmuusika on loonud Maarja Nuut.

Režissöör-stsenarist Anu-Laura Tuttelbergi sõnul on Locarno filmifestivali lühifilmide programm Pardi di Domani lühifilmitegijate hulgas hinnatud: "See on tuntud ühtaegu avara vaate ning eksperimentaalse ja poeetilise profiili poolest. "Linnud läinud" sobis nii oma teema kui kunstilise lahenduse poolest sellele Šveitsi Alpides looduskaunis kohas aset leidvale festivalile imeliselt."

Produtsent Marianne Ostrat meenutab, et Anu-Laura eelmine film "Talv vihmametsas" linastus rohkem kui 90 festivalil ning on kindel, et pärast maailma esilinastust ühel Euroopa mainekaimal filmifestivalil jõuab ka "Linnud läinud" nii tava- kui animafilmifestivalidel filmisõpradeni kogu maailmas. "Tänase seisuga on film pälvinud kutse järgmisele viiele festivalile," on Ostrat rahul.

77. korda toimunud Locarno filmifestival on Cannes'i, Berliini ja Veneetsia festivalide järel üks olulisemaid Euroopa A-klassi filmifestivale, kus filmi "Linnud läinud" esindasid autor Anu-Laura Tuttelberg, produtsent Marianne Ostrat, monteerija Daniel Irabien ning helirežissöör Olga Bulygo Leedust.