Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud" võitis DOK Leipzigi peaauhinna

"Linnud läinud" on Tuttelbergi aastaaegade-triloogia teine film. Talvises põhjamaises looduses tegutsevad triloogia esimesest osast "Talv vihmametsas" tuttavad portselanist tegelased. 11-minutiline talvine poeem elu haprusest ja jätkuvusest on animeeritud üle kolme talve vabas looduses Eesti põhjarannikul ja Põhja-Norras. Filmi originaalmuusika on loonud Maarja Nuut.

Žürii sõnul sulandub lühifilmis "Linnud läinud" piir filmi tegelaste ja loomuliku keskkonna vahel ambivalentseks maailmaks täis imetabast visuaalset poeesiat, kus peategelane näib olevat loodus ise.

Anu-Laura Tuttelbergi nukufilme on DOK Leipzigil tunnustatud ka varem. "2012. aastal pälvis Leipzigis äramärkimise mu EKA magistritööna valminud lühianimafilm "Kärbeste veski" ning ka järgmine film "Teisel pool metsa" võistles Leipzigis. On äraütlemata soe tunne kui üks festival sind nõnda läbi kogu loometee toetab ja kannab," ütles Tuttelberg.

"Olin üsna kindel, et varem või hiljem "Linnud läinud" Oscarile kvalifitseeriva auhinna võidab, aga fakt, et see juhtus nii kiiresti, on suurepärane üllatus. Ajad on keerulised, kuid meie kasuks töötab asjaolu, et 2026. aasta Oscarite lühinimekirja hääletuseni on aega veidi üle aasta," selgitas produtsent Marianne Ostrat ja lisas, et ta on väga õnnelik, et tal on võimalik end Ameerika filmiauhindadel uuesti proovile panna. "Ameerika Filmiakadeemia animaharu on küll dokumentaalfilmide harust eraldiseisev, kuid kindlasti on võimalik rakendada ka "Savvusanna sõsaratega" saadud kogemusi."

Eesti publikul avaneb esimene võimalus näha filmi "Linnud läinud" 13. novembril. kui PÖFF Shortsil toimub teose Eesti esilinastus. Järgmise aasta alguses jõuab film Eesti animafilmide kasseti osana kinodesse üle Eesti.

"Linnud läinud" maailma esilinastus toimus augustis maineka Locarno filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammis Pardi di Domani.