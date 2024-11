Nikalas Catlow tegi dokfilmi Nukufilmi stuudiost

Nikalas Catlow dokumentaalfilm "Nukufilmi lugu" jutustab tunniajase loo 1957. aastast Tallinnas tegutsenud Nukufilmi stuudio ajaloost ja eripärast.

"Kuigi Suurbritannias on stop motioni kultuur väga kõrge ja seal on omajagu stuudiod, siis ta leidis, et Nukufilmi stuudio oleks see koht. Ta võib olla nägi seda meie pühendumust siin, sest ta alguses plaanis siin olla kuu või kaks, aga kokku käis ta siin neli korda ja iga korda oli kuu või kaks," ütles Nukufilmi stuudio juht Märt Kivi.

Nukufilmi põhitegevusalaks on täna Eesti animaatorite autorifilmide tootmine. Et oma tegevust rahastada, teeb Nukufilm lisaks ka koostööprojekte ja allhankeid. Sellest hoolimata on stuudio keerulises majanduslikus seisus.

"Meil peab olema pidev tootmisbaas ehk stuudio, sinna alla käivad töökojad, dekoratsiooni meisterdamiskohad, nukumeistritoad, monteerimistuba, paviljonid, kus me filmime. Need peavad kompaktselt koos olema, sest see on igapäevane toiming, kuidas see asi saaks sellise kvaliteediga valmis, et film saab festivalidel väga kõrgeid auhindu või Oscarite shortlisti," ütles Kivi.

Nikalas Catlow dokumentaalfilm "Nukufilmi lugu" Autor/allikas: Nikalas Catlow

670 ruutmeetri suurune stuudio rendipind on igakuine püsikulu, samuti tehnika pidev uuendamine. Nukufilmi stuudio rahastus, nagu mujalgi filmivaldkonnas, on projektipõhine.

"Hetkel on see seis, et vägagi palju sõltub meie edasine tegutsemine sellest, mismoodi saavad vastuse meie hetkel taotluses olevad projektid. Elame praegu nädal korraga, kuu korraga. Kui meil nüüd mingil hetkel jaanuaris, veebruaris või märtsis ei ole võimalik oma tootmispinda hoida, siis peame välja mõtlema, kuhu me ajutiselt oma kraami viime, mis tähendab seda, et üleüldse oleme korraks pausi peal," lisas Kivi.

Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul on paratamatus, et autorikino raha tagasi ei too.

"Eesti Filmi Instituut toetab filmiprojekte, mitte stuudioid. Me ei saa aidata neid püsikulude katmisel. Võib olla peaks ajaga kaasas käima ja leidma mingeid täiesti uusi lahendusi. Teha rohkem allhankeid, paralleelselt sellega, et toota oma filme. See on küll keeruline ja võtab väga suure tüki oma filmi tootmisest, aga paraku on see täna filmitegemise reaalsus, et kui sa tahad teha oma eesti animatsiooni, siis sa pead kõrvalt tegema ka allhankeid," ütles Filmi Instituudi juht Edith Sepp.